العالم اليوم - المرصد: مقتل 5 عناصر من داعش بالضربات الأميركية في سوريا

انتم الان تتابعون خبر المرصد: مقتل 5 عناصر من داعش بالضربات الأميركية في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 ديسمبر 2025 11:15 صباحاً - أسفرت الضربات الأميركية الليلية على مواقع في سوريا عن مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم داعش، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، بعد أسبوع على هجوم أسفر عن مقتل 3 أميركيين في تدمر وسط سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى "قائد خلية مسؤولة عن الطائرات المسيرة" في دير الزور.

وقال مصدر أمني سوري لوكالة فرانس برس إن الغارات الأميركية استهدفت خلايا للتنظيم في مناطق حمص ودير الزور والرقة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنت ضربات عسكرية الجمعة في سوريا بهدف "القضاء" على مقاتلي داعش ومواقع أسلحتهم، وذلك ردا على كمين أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم أميركي، في تدمر في محافظة حمص وسط سوريا، قبل نحو أسبوع.

ونسبت واشنطن هجوم تدمر لتنظيم داعش، علما أن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة "ضرب أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية" في ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"ضربة انتقامية قوية جدا".

وإثر ذلك، قال ترامب "أمرت بتنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين الذين قتلوا 3 من وطنيينا العظماء الأسبوع الماضي.. كانت العملية ناجحة جدا ودقيقة. أصبنا الأهداف من جميع الجهات دون أخطاء. نحن نعيد فرض السلام من خلال القوة".