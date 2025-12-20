وزير الزراعة يبحث مع وفد صيني مستجدات إنشاء مصنع متطور للمبيدات بتكنولوجيا عالمية في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - استقبل علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا رفيع المستوى من الخبراء الصينيين، لمتابعة مستجدات مشروع إنشاء مصنع جديد لمبيدات الآفات الزراعية في مصر، وذلك بحضور الدكتورة هالة أبويوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لمتابعة مستجدات مشروع إنشاء مصنع جديد لمبيدات الآفات الزراعية في مصر، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني.

واستعرض اللقاء، الخطط التنفيذية لهذا المشروع، والذي من المقرر أن يحقق إضافة نوعية هامة للقطاع الزراعي المصري، حيث سيتم إنشاءه بأعلى مستويات التكنولوجيا الصينية الحديثة لنقل التكنولوجيا المتطورة لتصنيع المبيدات في مصر، وذلك من خلال استثمارات صينية مصرية مشتركة من خلال مستثمرين مصريين.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية هذا التعاون، والذي يساهم في توطين صناعة مبيدات الآفات الزراعية في مصر، ونقل التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بلاشك إضافة للاقتصاد الوطني وضمان توفير مبيدات آمنة وفعالة بأحدث المعايير العالمية.