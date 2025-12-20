الرياض - كتبت رنا صلاح - نجا الفنان اللبناني وائل كفوري من الموت وذلك خلال توجهه إلى مدينة العلا في السعودية استعداداً لإحياء حفلة غنائية في قاعة مرايا يوم 19 ديسمبر 2025، كجزء من فعاليات حفلات مرايا الكلاسيكية المصاحبة لمهرجان شتاء طنطورة.

وائل كفوري ينجو من الموت .. هذا ما حدث بالطائرة

وتعرضت الطائرة الخاصة التي كان كفوري على متنها لعطل فني اضطرها للعودة قبل الوصول، بحسب ما أوضح في مقطع فيديو من داخل الطائرة.

وظهر في الفيديو قائد الرحلة وهو يوضح أن العودة كانت إجراء احترازياً لضمان سلامة الجميع. وعلق كفوري على المقطع قائلاً: «الله ستر»، وسط تفاعل كبير من محبيه.

وبخصوص الحفلة، اكتفى كفوري بالقول في الفيديو: «منشوفكن»، في تلميح إلى تأجيل الموعد دون تحديد تاريخ جديد.



وفي سياق آخر، يستعد وائل كفوري لإحياء حفلة غنائية مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم ضمن احتفالات ليلة رأس السنة 2026 في دبي، وذلك يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 على مسرح فيستيفال أرينا.