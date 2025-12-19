الرياض - كتبت رنا صلاح - إيرينا يسري الملقبة بملكة جمال مصر لعام 2025، والتي تخوض تجربتها الأولى في عالم التمثيل، إجراءات قانونية تتخذ بحقها..

إجراءات قانونية بحق ملكة جمال مصر

أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية بيانا شديد اللهجة بحق ملكة جمال مصر إيرينا يسري بعد بدء عملها في التمثيل دون تصريح.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، على رفضها القاطع مشاركة أي شخص في العمل الفني دون وجود تصريح صادر عنها يسمح بموجبه الخوض في العمل الفني.

وكما كلفت نقابة المهن التمثيلية مستشارها القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إيرينا يسري لمخالفتها القانون ومشاركتها في عملها الأول بالمسلسل الرمضاني "كلهم بيحبوا مودي".

وشددت النقابة على مقاضاة الشركات المنتجة التي تعاملت مع إيرينا يسري، وقامت بتشغيلها دون الالتزام بالقوانين المنظمة من قبل النقابة للحفاظ على الوسط الفني.

والجدير بالذكر أن مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" يدخل ضمن المنافسات الفنية رمضان المقبل 2026، ويعد من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أيمن سلامة، وإنتاج فورايفر دراما.