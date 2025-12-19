تفاصيل المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق والمراحل المستقبلية لمشروع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 04:25 مساءً - تنفذ وزارة النقل مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف والصديق للبيئة.

مسار وطول المرحلة الأولى

تمتد المرحلة الأولى من الخط الرابع، الجاري تنفيذها حالياً، بطول 19 كم وبعدد 17 محطة (16 نفقية + محطة سطحية واحدة)، من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية وشارع الهرم حتى محطة الجيزة للتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد المسار للتقاطع مع الخط الأول بمحطة الملك الصالح، وتنتهي المرحلة بمحطة الفسطاط.

الشركات المنفذة للمشروع

يتم تنفيذ المرحلة الأولى بواسطة شركات المقاولات المصرية الوطنية، وهي: المقاولون العرب، أوراسكوم للإنشاءات، كونكورد، بتروجيت، حسن علام للإنشاءات.

موقف الأعمال الحالية

يجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات، إلى جانب أعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) باستخدام 4 ماكينات حفر نفقي، بواقع ماكينتين لكل اتجاه.

المرحلة الثانية من الخط الرابع

تجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع (الفسطاط – القاهرة الجديدة) بطول 26.9 كم وعدد 21 محطة (6 علوية + 15 نفقية)، حيث يمتد المسار في اتجاه نفقي ويتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة، ثم طريق النصر ومدينة نصر بشارع أنور المفتي، ليتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، ويستمر حتى ينتهي بورشة العمرة الجسيمة شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/السويس.

المرحلة الثالثة للخط الرابع

يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري) بطول 16.3 كم وعدد 10 محطات، لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها، وتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري.

المرحلة الرابعة حتى العاصمة الإدارية

تجري دراسة تنفيذ المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة) بطول 38.7 كم وعدد 8 محطات، للوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بمحطة مطار العاصمة.

أهمية المشروع وعدد الركاب

يمثل الخط الرابع أهمية كبيرة في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، كما يقدم خدمة نقل للركاب بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن ينقل الخط نحو 1.5 مليون راكب يومياً بعد اكتمال تنفيذه.