الرياض - كتبت رنا صلاح - أحيا الفنانان عمر العبداللات، ومحمد منير الحفل الختامي لبطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، المقامة في دولة قطر.

العبداللات ومنير في حفل ختام كأس العرب

وجاء الحفل ضمن اختتام مباريات بطولة كأس العرب على ملعب لوسيل، لتسدل الستار بعدها على بطولة دامت لـ 18 يوما.

ونشر الفنان الأردني عمر العبداللات عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صورة تجمعه مع الفنان المصري محمد منير من داخل ملعب لوسيل.

وكتب عمر العبداللات على الصورة قائلا "أنا والحبيب الغالي الفنان محمد منير الآن من قلب الحدث من ملعب لوسيل، استعدادًا لحفل ختام بطولة كأس العرب 2025 وكل التوفيق إلى منتخبنا منتخب النشامى"

والجدير بالذكر أن الفنان محمد منير قد قدم في وقت سابق الأغنية الرسمية لبطولة كأس العرب 2025، بعنوان "مكاني"، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان ردون.