الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد تداول أحاديث تدور حول الفنانة دلع نادر، بأنها دخلت عالم التمثيل بسبب الواسطة أو دعم خاص، لتخرج عن صمتها وتكشف ما حقيقة الأمر.

دلع نادر تخرج عن صمتها

قالت الممثلة السورية دلع نادر : إنها تعرضت لكثير من الأحاديث التي تدور حول دخولها عالم الفن بالواسطة أو أن هناك دعم خاص قدم لها.

وأكدت أن الوسط الفني يمتلئ بالمحسوبية والواسطة "أكيد الوسط الفني فيه محسوبية، لكن أنا لست من هذه الفئة، من تخرجي قدرت أعمل بصمة صغيرة يقدروا يشوفوني منها ويكتشفوا إنو ممكن يعطوني فرص".

ولفتت إلى شخصية "حسينية" التي جسدتها في مسلسلها الأول "العربجي" أنها أول فرصة حصلت عليها وكانت قادرة على أن تلعب الدور حتى تتمكن من إثبات نفسها "ما بتخيل الجمهور شاف إنو هاد واسطة، لأن معظم الآراء اللي وصلتني كانت إيجابية وما أجاني أي انتقاد".

وبينت دلع نادر أن الفرص تمنح في كثير من الأحيان إلا أن كيفية استثمارها يبقى هو النجاح "هي فرصة بالنهاية، وواجبي أعرف كيف استغلها".