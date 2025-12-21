أخبار اليمن : انتشال جثامين 94 شهيداً في غزة

انتشال جثامين 94 شهيداً في غزةأعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، السبت، انتشال جثامين 94 فلسطينياً دفنوا عشوائياً في أحد شوارع مدينة غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، تمهيداً لنقلهم إلى مقابر رسمية.

وخلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، اضطر آلاف الفلسطينيين إلى دفن ذويهم في مقابر مؤقتة وجماعية، وفي ساحات المدارس والمستشفيات والشوارع، بسبب استحالة الوصول إلى المقابر الرسمية تحت القصف الإسرائيلي المكثف.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن طواقمه وبالتعاون مع الأهالي "نقلت جثامين 94 شهيداً كانوا قد دفنوا خلال الحرب في مقبرة عشوائية بشارع الصحابة وسط مدينة غزة".

وأوضح البيان أنه جرى تسليم الجثامين إلى قسم الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيداً لدفنها في مقبرة الشهداء بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه بالتعاون مع وزارتي الصحة والأوقاف، أنهى خلال الفترة الماضية نقل جثامين آلاف القتلى الذين دفنوا في أماكن عشوائية نتيجة ظروف الحرب، لافتاً إلى أن جزءاً من الجثامين لم تعرف هويات أصحابه.

ويعمل أفراد الدفاع المدني منذ بداية حرب الإبادة في بيئة صحية شديدة الخطورة، نتيجة انتشار الجثامين في أماكن مكشوفة وافتقار القطاع إلى معدات الوقاية وأدوات الفحص البيولوجي.

كما تسببت القيود الإسرائيلية ومنع دخول المستلزمات الطبية الأساسية في تعقيد مهام الطواقم، ما جعلهم عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى أثناء تنفيذ عمليات الانتشال ونقل الجثامين.

وفي 10 أكتوبر الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأنهى الاتفاق حرب الإبادة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بدعم أمريكي في غزة، والتي أسفرت عن نحو 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل، قدرت كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار، وفقًا للأمم المتحدة.