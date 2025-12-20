تحريات المباحث وتقارير.. قرارات النيابة في واقعة حرق شقيق الناصر البرنس لنفسه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 11:23 مساءً -

طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول واقعة إقدام شقيق ناصر البرنس على إشعال النار في نفسه أمام مطعم شقيقه بالشيخ زايد، كما قررت ضم التقارير الطبية الخاصة بحالة المصاب إلى ملف التحقيق.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، تمهيدًا لسؤاله حول ملابسات الواقعة فور تحسن حالته، مع استمرار التحقيقات لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تفاصيل الواقعة

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بإصابة شخص بحروق متفرقة في الجسد أمام مطعم ناصر البرنس بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن المصاب يبلغ من العمر 43 عامًا، وشقيق مالك المطعم، وأقدم على إشعال النار في نفسه أمام المطعم المفتتح حديثًا.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات أسرية بين الشقيقين، بسبب مطالبة المصاب بالحصول على مبالغ مالية من شقيقه، ما دفعه إلى ارتكاب الواقعة في محاولة للضغط عليه، وتم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، حيث يخضع للرعاية الطبية، فيما لم تصدر بعد تقارير نهائية عن حالته الصحية.

إجراءات قانونية

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.