«العشبة الجبارة».. هتخلصك من السموم ورواسب الاملاح بالجسم ومدره للبول وبها مضادات أكسدة.. جربها دلوقتي

الرياض - كتبت رنا صلاح - هل تتخيل أن ورقة صغيرة، ربما تراها يوميًا ولا تكترث لها، تستطيع أن تنقذك من مشاكل صحية كبيرة، نعم، البقدونس، هذا النبات العادي على مائدتك، يحمل قوة مذهلة تخفيها أوراقه الخضراء، فهو ليس مجرد توابل أو إضافة للطعام، بل مفتاح طبيعي للصحة والجمال، يستطيع تنظيف جسدك من السموم، وحماية كليتك، ومنحك طاقة متجددة، في حين يظل أغلبنا يتجاهله كأنه شيء عادي لا قيمة له، وهذه اللحظة التي تبدأ فيها النظر إلى البقدونس بعين مختلفة، قد تغيّر نظرتك للطعام والصحة للأبد.

البقدونس وصحة الكلى

يمتاز البقدونس بخصائصه الفريدة التي تدعم صحة الكلى بشكل طبيعي، إذ يعمل كمدرّ للبول، ما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة وتنقية الكلى من الرواسب والأملاح الضارة، وبالتالي يقلل من خطر تكوّن الحصى الناتجة عن تراكم الكالسيوم والأوكسالات، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات وفيتامين C، التي تحمي خلايا الكلى من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتقلل الالتهابات المزمنة، ومن هنا يظهر دور إدراجه في النظام الغذائي كخطوة بسيطة لكنها فعّالة للحفاظ على الصحة العامة واستعادة التوازن الحيوي للجسم.

تنشيط الجسم وتحضير مشروب البقدونس

علاوة على ذلك، يساهم البقدونس في تنشيط الجسم وتخليصه من السموم، ما يعزز جهاز المناعة ويزيد القدرة على مواجهة ضغوط الحياة اليومية، وللاستفادة منه بسهولة، يمكن تحضير مشروب بسيط بغلي حفنة من أوراق البقدونس الطازجة في كوبين من الماء لمدة عشر دقائق، ثم تصفيته وشربه مرة أو مرتين يوميًا، مع مراعاة الاعتدال للنساء الحوامل ومرضى الكلى المزمنة، فالتوازن بين الفائدة القصوى والمحافظة على السلامة الصحية يجعل هذا المشروب إضافة ذكية وفعّالة للنظام الغذائي اليومي، ويمنحك دفعة طبيعية من الصحة والحيوية.