وداعا للسكري.. مشروب طبيعي موجود في بيتك يحميك من الإصابة بمرض السكر

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة علمية مشتركة أجراها فريق من الباحثين في الهند والمملكة المتحدة عن فائدة صحية جديدة لمنتجات الألبان، حيث بيّنت النتائج أن تناول الحليب ومشتقاته يسهم في تحسين استقرار مستويات الجلوكوز في الدم، مقارنة بالأنظمة النباتية الصرفة التي تعتمد على بدائل الحليب المصنعة.

وأوضحت الدراسة أن التجارب شملت 30 مشاركًا بالغًا تم توزيعهم على مجموعتين:

المجموعة الأولى: اعتمدت نظامًا غذائيًا نباتيًا يتضمن الحليب ومنتجات الألبان.

المجموعة الثانية: اتبعت نظامًا نباتيًا خالصًا يرتكز على بدائل الألبان الصناعية فقط.

وأظهرت النتائج أن أفراد المجموعة الأولى سجلوا استقرارًا أكبر في مستويات سكر الدم، وانخفاضًا ملحوظًا في الارتفاعات المفاجئة للجلوكوز، كما لوحظ ارتفاع في مستويات الأستيل كارنيتين، وهو مركب يساعد على تحسين استقلاب الدهون في الجسم.

على الجانب الآخر، شهدت المجموعة الثانية زيادة في مركب الفينيل ألانين، وهو عنصر قد ينعكس سلبًا على امتصاص الجلوكوز، مما يقلل من قدرة الجسم على الحفاظ على توازن مستويات السكر.

وحذّر الأطباء من تغيير النظام الغذائي دون استشارة المتخصصين، خصوصًا لمرضى السكري أو الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي، مؤكدين أن الوقاية من مرض السكري تعتمد على ما يلي:

اتباع نظام غذائي متوازن قائم على العناصر الطبيعية.

تقليل استهلاك السكريات المكررة والمصنعة.

تجنب الإفراط في شرب العصائر والمشروبات المحلّاة.

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تمهّد لإعادة تقييم دور الحليب الطبيعي في الوقاية من اضطرابات السكر والتمثيل الغذائي، مقارنة بالأنظمة النباتية التي تعتمد بشكل كامل على البدائل الصناعية.