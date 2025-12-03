الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد كريم بانثينول خيارًا مميزًا للعناية اليومية بالبشرة، فهو يعزز تجدد الخلايا بفضل احتوائه على مادة البانثوثينول التي تعمل على revitalizing الجلد وتحسين مرونته وقدرته على الاحتفاظ بالرطوبة، مما يمنح الوجه مظهرًا أكثر صحة وإشراقًا. كما يساهم في إصلاح الطبقات السطحية المتضررة من العوامل الخارجية، فيعيد للبشرة نعومتها الطبيعية ويقلل من علامات التقدم في العمر، لتبدو أكثر نضارة وحيوية.

«ممنوع دخول العزاب» !!.. معجزة كريم “بانثينول” هتحقق حلمك مهما كان عمرك فوق الـ70 من اليوم لن تستغني عنها.

فوائد كريم بانثينول في الحماية والترطيب

يمتاز الكريم بفعاليته في تهدئة التهيج الناتج عن أشعة الشمس وتقلبات الطقس إذ يساعد على معالجة الجفاف الذي يصيب البشرة ويقوي الحاجز الطبيعي للجلد مما يقلل فقدان الرطوبة ويحافظ على ملمس ناعم ومتجدد كما يحد من ظهور الخطوط الدقيقة وآثار الشيخوخة المبكرة ويجعل الوجه أكثر حيوية وصفاء وخلوه من المواد المسببة للحساسية يجعله مناسبا للاستخدام اليومي لمختلف الأعمار ويوفر دعما مستمرا للبشرة.

الطريقة المثلى لاستخدام الكريم

ينصح بتطبيق كريم بانثينول بعد تنظيف البشرة وتجفيفها برفق ثم وضع كمية مناسبة على أطراف الأصابع وتوزيعها بحركات دائرية لطيفة حتى يمتصها الجلد بالكامل ويفضل استخدامه صباحا ومساء أو بعد التعرض لأشعة الشمس لتهدئة الاحمرار كما يمكن تطبيقه على المناطق شديدة الجفاف مثل الكوعين والركبتين ومع المواظبة اليومية تظهر البشرة أكثر نعومة ويتجدد إشراقها الطبيعي بشكل واضح مما يجعل الكريم جزءا أساسيا من روتين العناية بالبشرة.