الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الجوافة من الفواكه اللذيذة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص، لما تتمتع به من مذاق لذيذ وفوائد صحية عديدة، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تعزز المناعة وتحسن الهضم، لكن تناول الجوافة الفاسدة قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، فهناك بعض العلامات التي تشير إلى فسادها ويجب مراقبتها عند الشراء، لذلك نستعرض لكم في السطور التالية خطوات تكشف لكم فساد الجوافة، وذلك وفقًا لما ذكره ehow.

علامات اذا ظهرت على "الجوافة" يجب التخلص منها فورا

خطوات تكشف لك فساد الجوافة

قبل تناول الجوافة، احرص على متابعة هذه الخطوات التي تساعدك في التعرف على الثمار الفاسدة وتجنب أي مخاطر صحية وهي كالتالي:

الخطوة الأولى

امسكي الجوافة بيديك واضغطي عليها برفق. في حالة إذا تمزقت قشرة الفاكهة، أو انهارت بسهولة، أو ظهرت عليها علامات تعفن، فهي علامة على تلفها.

الخطوة الثانية

ينبغي عليك فحص ثمرة الجوافة بعينيك، وإذا لاحظتِ وجود قرح أو بقع متعفنة عليها، فهذا يعني أنها تالفة ويجب التخلص منها فورًا.

الخطوة الثالثة

يجب التحقق من رائحة الجوافة عن طريق شمها، فإذا كانت تنبعث منها رائحة كريهة أو فاسدة، فهذا يعني أنها غير صالحة لتناولها.

الخطوة الرابعة

لا بد من تقطيع الجوافة إلى نصفين، فإذا ظهر عليها بقع باللون البني أو الأسود من الداخل، فهذا يدل على أنها تالفة ولا تصلح للتناول.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على ربات المنزل غسل وتنظيف الجوافة ثم تجفيفها جيدًا دون خدشها قبل وضعها في الثلاجة، نظرًا لأنها تعتبر من الفواكه سريعة الفساد والتلف، لأن أنسجتها الخارجية رخوة وضعيفة، مما يجعلها عرضة للتلوث والفساد، لذلك من الأفضل قبل تناولها التأكد من أنها غير مخدوشة وخالية من أي حشرات أو ديدان داخلها، تجنبًا للإصابة بالعدوى والبكتيريا.