الكرنب سم قاتل في مطبخك.. صاحب محل خضروات يحذر من سم قاتل موجود في الكرنب.. عيالك هيموتوا في ثانيه..!! 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعدّ الكرنب واحدًا من أكثر الخضروات انتشارًا على موائد العالم، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، إلى جانب نكهته المميزة التي تجعله جزءًا أساسيًا في كثير من الأكلات لكن، ورغم هذا الكم الهائل من الفوائد بدأت تظهر تحذيرات طبية وغذائية تشير إلى وجود خطر محتمل قد ينتج عن التعامل الخاطئ مع الكرنب، وهو أمر لا يعرفه أغلب المستهلكين أحد تجار الخضروات كشف ما يُعد “المعلومة الأخطر” حول الكرنب، وهي مشكلة قد تحدث أثناء التخزين وتحوّل الكرنب من غذاء صحي إلى مصدر سموم في هذا المقال نكشف القصة كاملة، ونوضح كيف تحمي نفسك وأسرتك من هذا الخطر دون القلق من تناول الكرنب.

صاحب محل خضروات يحذر من سم قاتل موجود في الكرنب

النيتريت هو مركب كيميائي يمكن أن يتشكل داخل الكرنب في ظروف خاطئة، ورغم أنه قد يبدو أمرًا بسيطًا، إلا أن وجوده في الطعام قد يسبب أضرارًا صحية خطيرة.

تشير تقارير غذائية إلى أن ارتفاع نسبة النيتريت في الطعام قد يؤثر بشكل خاص على:

الأطفال

مرضى الحساسية

أصحاب المناعة الضعيفة

وفي الحالات الشديدة قد يؤدي إلى مشكلة معروفة طبيًا باسم “متلازمة الطفل الأزرق”، وهي ناتجة عن انخفاض قدرة الدم على حمل الأكسجين.

كيف تتكوّن مادة النيتريت في الكرنب؟

تعود المشكلة إلى ظروف التخزين الخاطئة، وليس إلى الكرنب نفسه.

يحدث تكوّن النيتريت عندما تتعرض أوراق الكرنب إلى:

رطوبة مرتفعة

درجات حرارة دافئة

تهوية ضعيفة

في هذه البيئة تبدأ المركبات الطبيعية داخل الأوراق في التحلّل، ثم تتحول تدريجيًا إلى مركبات نيتريتية قد تكون ضارة.

تزداد الخطورة إذا لم يتم غسل الكرنب جيدًا قبل استخدامه، لأن بقايا المبيدات أو البكتيريا قد تتفاعل مع هذه التحللات وتزيد من نسبة السمية.

كيف تحمي نفسك وأسرتك؟ خطوات بسيطة تمنع الخطر بالكامل

الخبر الجيد هو أن تجنب المشكلة سهل جدًا، ولا يتطلب أي مجهود أو تكلفة. إليك أهم النصائح:

1. اغسل الكرنب جيدًا

اغسله تحت ماء جاري وافصل طبقاته للتأكد من إزالة أي بقايا كيميائية أو أتربة أو بكتيريا.

2. خزّن الكرنب في مكان بارد

تجنّب تركه في المطبخ أو في حرارة مرتفعة، لأن هذا هو العامل الأكبر لتكوّن النيتريت.

3. ابتعد عن التخزين الطويل

اشترِ الكرنب طازجًا، وحاول استخدامه خلال أيام قليلة فقط من الشراء.

4. لا تستخدم أكياس بلاستيك مغلقة

هذه الأكياس تمنع التهوية، ما يجعل الأوراق تتحلل أسرع. استخدم أكياسًا مثقبة أو ضع الكرنب مباشرة في الثلاجة.

5. تخلّص من أي جزء ذابل أو رطب

لأنه يكون أول منطقة يبدأ فيها التحلل والإفرازات التي تؤدي لتكوّن النيتريت