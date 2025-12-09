الرياض - كتبت رنا صلاح - "تخزين النوم"، أو ما يُعرف علمياً بـ "تمديد النوم"، هو ممارسة تهدف إلى مساعدة الأفراد على بناء قدرتهم على التحمل استعداداً لفترات قادمة من نقص النوم أو الحرمان منه. ويعرّف الخبراء هذه الممارسة بأنها "اتباع جدول نوم صحي للغاية وتخصيص وقت كافٍ للنوم، بحيث يمكن للشخص بناء قدرته على التحمّل قبل الدخول في فترات من نقص النوم".

بنك النوم: كيف تستعد لليالي الصعبة

توصي الدكتورة ريبيكا روبينز، عالمة النوم في مستشفى بريغهام والنساء، بهذه الممارسة للأشخاص الذين لديهم قيود في جداول عملهم أو حياتهم تحد من قدرتهم على النوم بشكل كافٍ، مثل:



الأطباء.



أفراد الجيش المكلّفون بمهام حرجة.



الطلاب قبل الامتحانات.



المهنيون المقبلون على فترات عمل مزدحمة.



كيفية ممارسة "تمديد النوم"؟



على الرغم من أن المصطلح "تخزين النوم" قد يكون مضللاً (إذ لا يمكن للشخص تخزين النوم فعلياً، بل يمكنه سداد "دين النوم" القادم)، إلا أن الممارسة تتمثل في بذل جهد للنوم أكثر في الليالي السابقة لفترة الحرمان المتوقعة.



البدء المبكر: يُفضل البدء في محاولة سداد الدين قبل أسبوع على الأقل للحصول على أفضل النتائج.



زيادة تدريجية: تنصح روبينز ببدء روتين النوم أبكر بـ 15 دقيقة من الموعد المعتاد كل ليلة قبل فترة الحرمان من النوم، مما يسمح بإضافة حوالي ساعة ونصف من الوقت الإضافي للنوم تدريجياً خلال الأسبوع.



الحفاظ على الإيقاع: ينصح الخبراء بـ "الاستيقاظ في الوقت ذاته يومياً"، ولكن مع السماح للنفس بالنوم مبكراً للحصول على وقت نوم أطول، مما يساعد في الحفاظ على الإيقاع اليومي السليم.



ما لا يمكن لـ"تخزين النوم" فعله؟



رغم أن الدراسات تظهر تحسناً في الإدراك (Cognition) بفضل هذه الممارسة، إلا أنها لم تثبت فائدتها في تحسين مهام الوظائف التنفيذية (المهارات المطلوبة لإدارة المهام اليومية، وهي ضرورية للسلامة وأداء العمل).



كما يجب تجنب تخزين النوم لمن يعانون من الأرق، لأن محاولة البقاء مستيقظاً لفترات طويلة لسداد الدين لا يعالج مشكلة عدم القدرة على النوم وقد يؤدي إلى المزيد من الإحباط.



نصيحة هامة: "تخزين النوم" مفيد كحل مؤقت لاجتياز فترة صعبة، ولكن من الضروري العودة إلى جدول نوم طبيعي وصحي يتراوح بين 7 و 9 ساعات للبالغين في أسرع وقت ممكن بعد تجاوز هذه الفترة.