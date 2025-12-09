الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت "طريقة النوم العسكرية" انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ويشير الخبراء إلى أنها أسلوب طبيعي وفعال لمكافحة الأرق الناتج عن الضغط النفسي والتوتر.

الطريقة العسكرية للنوم تهزم الأرق

طُوّرت هذه التقنية في الأصل داخل المؤسسات العسكرية بهدف مساعدة الجنود على النوم في بيئات صعبة ومليئة بالضوضاء، وتعتمد على ثلاثة مبادئ رئيسية: الاسترخاء العضلي التدريجي، والتنفس المحكوم، والتخيّل الهادئ.



ويوصي الخبراء بممارسة هذه الخطوات يومياً لمدة ستة أسابيع لتحقيق أفضل النتائج، بمثابة "تدريب للجسم" على الدخول السريع في حالة الاسترخاء.



خطوات طريقة النوم العسكرية:



تصفية الذهن: تبدأ بإغلاق العينين والتنفس ببطء (ثلاث مرات). وعندما تبدأ الأفكار في التزايد، يُنصح بترديد عبارة "لا تفكر" عشر مرات لوقف النشاط الذهني المفرط.



الاسترخاء العضلي التدريجي: يتم شد كل مجموعة عضلية لمدة خمس ثوانٍ ثم تحريرها (إرخائها) لمدة عشر ثوانٍ. تبدأ العملية من الجبهة والفك والكتفين، وتتدرج وصولاً إلى الذراعين والصدر والبطن والأطراف السفلية. يهدف هذا الأسلوب إلى خفض مستويات القلق وزيادة سرعة الدخول في النوم.



التنفس المحكوم: بعد إتمام الاسترخاء العضلي، ينتقل الشخص إلى نمط تنفس محدد: استنشاق الهواء لأربع عدّات، حبسه لعدّة واحدة، ثم إخراج الزفير ببطء لست أو ثماني عدّات. يساعد هذا الإيقاع على تنشيط الجهاز العصبي اللاودي المسؤول عن تهدئة الجسم وإعداده للنوم.



التخيّل الهادئ: تتضمن الخطوة الأخيرة تخيل مشهد مريح، مثل الاستلقاء في أرجوحة هادئة أو الطفو على سطح بحيرة عند الغروب، مما يساعد على تهدئة النشاط الدماغي.



يؤكد المتخصصون أن الالتزام بهذه الطريقة يقدم نتائج ملموسة، وقد يكون بديلاً فعالاً وخالياً من الآثار الجانبية للأدوية المنومة، مع التأكيد على ضرورة ممارستها في بيئة هادئة والالتزام بأساسيات النوم الصحي (مثل ثبات موعد النوم وتجنب الكافيين). وينصح الأطباء بمراجعة مختص إذا استمر الأرق لأسابيع للتأكد من عدم وجود اضطرابات صحية أعمق.