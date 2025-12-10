«عشبة بسيطة مهملة» تزرع بكثرة في مصر تخلصك من الإمساك في 5 دقائق وتمنع ارتفاع السكر الدم والتراكمي 

الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم يسعى فيه الجميع للحفاظ على صحتهم وتعزيز مناعتهم بات الاهتمام بالغذاء الصحي ضرورة لا غنى عنها ولعل من أبرز الكنوز الطبيعية التي تقدم للجسم فائدة كبيرة القراصيا والبرقوق فهما ليسا مجرد فواكه بل وسيلة طبيعية لتعزيز صحة الجهاز الهضمي ودعم النشاط اليومي والوقاية من الامراض المزمنة من خلال تزويد الجسم بالالياف الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية.

احتوائها على نسبة عالية من الالياف خصوصا سيلليوم الذي يسهم في تنظيم حركة الامعاء والحد من حالات الامساك بينما يستفيد مرضى القولون العصبي من تناولها بانتظام لما لها من دور في تخفيف الانتفاخ والالم ولعل دمج القراصيا في النظام الغذائي اليومي مع شرب كمية كافية من الماء يمثل وسيلة طبيعية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

ولعل اهمية القراصيا تكمن في

دون الحاجة الى الادوية الكيميائية وعلاوة على الفوائد الهضمية تحتوي القراصيا والبرقوق على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم الصحة العامة وتعزز المناعة ويعد استهلاك البرقوق طازجا او اضافته الى وصفات غذائية متنوعة طريقة فعالة للحصول على افضل النتائج الصحية فضلا عن الحفاظ على النشاط اليومي وجعل النظام الغذائي متوازنا وصحيا بطريقة طبيعية كما يمثل البرقوق والقراصيا خيارا مثاليا لمن يسعى الى صحة جيدة وطعم لذيذ في الوقت نفسه ولذا فان اعتمادهما ضمن الروتين الغذائي يمنح الجسم العناصر الغذائية اللازمة ويجعل كل وجبة فرصة لتعزيز الصحة والحيوية.