كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم في الولايات المتحدة، أن قلة النوم قد تقصّر العمر بشكل ملحوظ، لتتجاوز تأثير النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة أو حتى الشعور بالوحدة، وتأتي مباشرة بعد التدخين كأحد أبرز العوامل السلوكية المؤثرة على متوسط العمر المتوقع.

قلة النوم تقصّر العمر أكثر من سوء التغذية وقلة الرياضة

ونُشرت الدراسة في مجلة SLEEP Advances، حيث اعتمد الباحثون على قاعدة بيانات وطنية واسعة النطاق، وقارنوا بين متوسط العمر المتوقع في مختلف المقاطعات الأميركية وبيانات المسح الشامل الذي جمعته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بين عامي 2019 و2025.



أبرز النتائج:

النوم الكافي (7–9 ساعات يوميًا) يرتبط بشكل مباشر بزيادة متوسط العمر المتوقع.



تأثير قلة النوم على العمر يفوق تأثير النظام الغذائي والرياضة والعوامل الاجتماعية.



الدراسة هي الأولى التي تكشف عن ارتباطات سنوية بين النوم ومتوسط العمر المتوقع في كل ولاية أميركية.



تصريحات الباحثين:

قال المؤلف الرئيسي للدراسة، أندرو ماك هيل، الأستاذ المشارك في كلية التمريض والطب بجامعة ولاية أوريغون: "لم أتوقع أن يكون النوم مرتبطًا بهذا الشكل الوثيق بمتوسط العمر المتوقع… لطالما اعتقدنا أن النوم مهم، لكن هذا البحث يؤكد أنه يجب على الناس السعي للحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم إن أمكن."



وأضاف: "النوم يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز المناعي ووظائف الدماغ، والحصول على نوم هانئ ليلاً لا يحسّن المزاج فقط، بل يطيل العمر أيضًا."



توصيات صحية:

إعطاء النوم أولوية توازي الغذاء والرياضة.



الالتزام بسبع ساعات نوم على الأقل يوميًا وفق توصيات الأكاديمية الأميركية لطب النوم وجمعية أبحاث النوم.



تجنب تأجيل النوم أو تعويضه في عطلة نهاية الأسبوع، إذ لا يعوض ذلك الأثر السلبي على الصحة.