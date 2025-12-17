الرياض - كتبت رنا صلاح - يواجه الانسان العديد من مشاكل الالتهاب التي تؤثر على صحة المفاصل والقلب وتزيد من التعب والارهاق ويعد تناول الشاي العشبي وسيلة فعالة وسهلة للمساعدة في تقليل الالتهابات وذلك لاحتوائه على مركبات نباتية فريدة تساعد على تقليل استجابات الجسم الالتهابية.

اكتشف انواع الشاي التي تخفف الالتهابات وتدعم صحة الجسم

شاي الكركم وفوائده الصحية

يساعد شاي الكركم على تهدئة الالتهابات وتعزيز صحة المفاصل ويمكن تحضيره بنقع جذر الكركم الطازج او مسحوقه في ماء ساخن ويعمل الجسم على استخدام الكركمين لتقليل نشاط المسارات الالتهابية في الجسم ومن اهم فوائده

خفض مستويات البروتين التفاعلي CRP وعامل نخر الورم TNF

دعم صحة الجهاز الهضمي والمفاصل

تعزيز الامتصاص مع اضافة الفلفل الاسود او حليب جوز الهند

الشاي الاخضر وتأثيره المضاد للالتهاب

يعتبر الشاي الاخضر من اقوى انواع الشاي التي تحتوي على مركب EGCG المضاد للالتهاب ويساعد على تقليل انتاج السيتوكينات وتقليل الاجهاد التأكسدي ومن اهم تأثيراته

خفض مستويات عامل نخر الورم TNF والاي انترلوكين IL6

تحسين وظائف المفاصل لدى الاشخاص المصابين بهشاشة العظام

تخفيف اعراض امراض الامعاء الالتهابية

شاي البابونج وخصائصه العلاجية

يعمل شاي البابونج على تهدئة الالتهابات وتسريع التئام الانسجة ويستخلص من نقع زهور البابونج المجففة ويحتوي على مركبات تعمل على تنظيم مسارات الالتهاب داخل الجسم وتظهر اهميته من خلال

تقليل مستويات السايتوكينات IL1 وTNF

الحفاظ على توازن الاكسدة والاختزال

دعم صحة الجهاز الهضمي والجلد

شاي الزنجبيل ودوره في تخفيف الالام

يعد شاي الزنجبيل من المشروبات القوية التي تقلل من الالتهابات العضلية وتخفف اعراض الدورة الشهرية ويمكن تحضيره بنقع جذر الزنجبيل الطازج ويحتوي على مركبات الجينجرول التي تعمل على

خفض مستويات البروتين التفاعلي CRP والاي انترلوكين TNF وIL6

زيادة مضادات الاكسدة في الجسم

تخفيف تهيج المعدة مقارنة بمسكنات الالم

شاي النعناع وفوائده المتعددة

يساهم شاي النعناع في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والمفاصل ويحتوي على مركب المنثول الذي ينشط مسارات مضادة للالتهاب ويحد من انتاج السيتوكينات الالتهابية ومن اهم فوائد شاي النعناع

خفض مستويات IL6 وIL1 وTNF وCOX2

تعزيز البروستاجلاندينات المضادة للالتهاب

تحسين صحة الامعاء عند مزجه مع الشاي الابيض

تساعد هذه الانواع من الشاي على دعم الجسم في مقاومة الالتهابات وتحسين الصحة العامة ويمكن الاستفادة منها يوميا كجزء من نمط حياة صحي.