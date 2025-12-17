الرياض - كتبت رنا صلاح - بالطبع هناك فئة من الناس تعاني من الأرق في فترة الليل وعدم القدرة على النوم بشكل جيد بسبب الإرهاق ولذلك لا يتمكنوا من التركيز خلال النهار مما يجعلهم يعانون بشكل كبير طوال الوقت ولذلك سوف نستعرض مجموعة من الأعشاب الطبيعية لعلاج الأرق من خلال موقعنا بوابة الزهراء من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.

«ودع الإرهاق والأرق بدون أدوية؟!!!».. أعشاب طبيعية تساعد على النوم وتهدأ الأعصاب في 3 دقائق فقط| جرب بنفسك

عشبة البابونج لعلاج الإرهاق

يعد البابونج من أشهر الأعشاب المستخدمة لتهدئة الأعصاب وتحفيز النوم حيث يحتوي على مركبات طبيعية تعمل على تقليل التوتر والقلق مما يساعد على الاسترخاء كما يمكن تناول شاي البابونج قبل النوم بساعة للحصول على تأثير مهدئ يساعد على النوم العميق.

اللافندر للتخلص من مشكلة الإرهاق

اللافندر معروف برائحته العطرية التي تساهم في تهدئة الجهاز العصبي حيث يمكن استخدام زيته في تدليك الجسم أو وضع بضع قطرات على الوسادة كما يمكن شرب شاي اللافندر و تشير الدراسات إلى أن استنشاق رائحة اللافندر قبل النوم يساعد على تحسين نوعية النوم وتقليل الأرق.

النعناع

النعناع ليس فقط لتهدئة المعدة بل له تأثير مهدئ على الأعصاب حيث يمكنك تناول كوب دافئ من شاي النعناع قبل النوم قد يساعد على تخفيف التوتر العضلي وتهيئة الجسم للنوم الهادئ.

نصائح هامة للتخلص من الأرق