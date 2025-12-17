مصدر أمني ينفي صحة الهتافات المزعومة المتداولة على حسابات عناصر الإخوان الهاربين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن الزعم بوجود هتافات بإحدى المناطق.

وأكد المصدر أن ذلك المقطع مفبرك وسبق فحصه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليه .. ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات مما يدلل على حالة إفلاسها.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم .