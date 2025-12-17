بدء التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بـ55 دائرة انتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 10:24 صباحاً - انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل 55 دائرة انتخابية متبقية من هذه المرحلة، وتستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس، على أن تُعلن النتائج الرسمية يوم 25 ديسمبر الجاري.

ويتنافس 202 مرشح على 101 مقعد برلماني موزعة على 55 دائرة انتخابية في 13 محافظة، وسط متابعة من الجهات المختصة لضمان انتظام العملية الانتخابية وسيرها وفق القواعد القانونية المنظمة.

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة، تضم محافظة الدقهلية: إعادة فى دوائرها بالكامل وعددها 10 دوائر، ومحافظة الغربية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 7 دوائر، ومحافظة كفر الشيخ: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 4 دوائر، ومحافظة المنوفية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 6 دوائر، ومحافظة القليوبية: إعادة فى 5 دوائر من أصل 6، ومحافظة الشرقية: إعادة فى 8 دوائر من أصل 9، ومحافظة القاهرة: إعادة فى 7 دوائر من أصل 19، ومحافظة دمياط: إعادة فى دائرة واحدة، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة الإسماعيلية: إعادة فى 3 دوائر، ومحافظة السويس: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة شمال سيناء: إعادة فى دائرة واحدة، ومحافظة جنوب سيناء: إعادة فى دائرة واحدة.