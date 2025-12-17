توافد الناخبين على لجان المطرية مع انطلاق جولة الإعادة بانتخابات النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 11:18 صباحاً - بدأ منذ قليل توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بدائرة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة في أولى ساعات اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت إحدى اللجان الفرعية حضور مسن بعكاز للإدلاء برأيه في الانتخابات البرلمانية، في ظل حرصه على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

وبدأ اليوم المصريون بالتصويت بجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2025، وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومى الأربعاء والخميس ، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.