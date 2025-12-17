الرياض - كتبت رنا صلاح - وجّهت الشرطة الأسترالية تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا وارتكاب مجموعة أخرى من الجرائم للمشتبه به في اعتداء شاطئ بونداي نافيد أكرم الأربعاء بعد أسوأ عملية إطلاق نار جماعية تشهدها أستراليا منذ عقود.

أستراليا توجه تهم الإرهاب لمنفذ اعتداء بونداي

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن "الشرطة ستتهم في المحكمة الرجل بالقيام بسلوك تسبب بالقتل وبإصابات خطيرة وبتعريض حياة أشخاص للخطر من أجل الدفاع عن قضية دينية وإثارة الخوف في المجتمع".

وأفادت في بيان بأن المؤشرات الأولية تدل على هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم "داعش" المدرج على قائمة الإرهاب في أستراليا".