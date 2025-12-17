الوطنية للانتخابات تتواصل مع رؤساء لجان متابعة انتخابات النواب فى المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - أجرى القاضي أحمد بنداري رئيس غرفة العمليات المركزية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء لجان المتابعة بمحافظات إعادة المرحلة الثانية.

من جانبه، قال القاضي أسامة شمردي، رئيس لجنة متابعة شمال القاهرة، إن اليوم شهد انتظاما، بجميع اللجان التابعة لشمال القاهرة، في جلسة الإعادة في اليوم الأول، وشهد تأخير في لجنة 44، دائرة المطرية، كان وصل الساعة 9:15 صباحًا، وتابعنا دخوله، صعوبة الدخول إلى اللجنة، وباقي اللجان بدأت في الموعد الساعة 9، الحمد لله، لحد الآن ما فيش أي شكاوى.

أكد القاضي أحمد طلبه رئيس لجنة متابعة جنوب القاهرة، أن جولة الإعادة في تلات دوائر عامة بتضم تمن أقسام شرطة، واحد وسبعين مركز انتخابي، 150 لجنة فرعية، عدد الناخبين الكتلة التصويتية يعني مليون 770 ألف 250 ناخب، مؤكدًا أن اللجان الفرعية كلها بدأت في الساعة التسعة، تسعة وعشرة، تسعة وخمسة، أكتر لجنة اتأخرت شوية لجنة تلاتة وعشرين البساتين، ويتوجه الناخبين على جميع مقرات اللجان الفرعية في سهولة ويسر وانتظام بدون أي شكاوى، لم أتلقى أي شكوى أو أي عرقلة إلى الآن تعيق العملية الانتخابية.

وأشار القاضي مؤمن سلمان، رئيس لجنة متابعة محافظة الغربية، إلي انتظام العمل لجميع اللجان في محافظة الغربية، وعددها 642 لجنة فرعية، تمام وصول الجميع عدا آخر لجنة وصلت عندنا كانت اللجنة 99 السنطة حوالي الساعة 9:59 دقيقة، وكان بسبب صعوبة الاهتداء لمقر اللجنة.

وأوضح القاضي خالد ممدوح، رئيس لجنة متابعة محافظة القليوبية، أن الأمور تسير بثلاثه في 397 لجنة فرعية، وكتلة تصويتية مليونين 797 ألف و 983 ناخب، وأن جميع اللجان فتحت في المواعيد الرسمية، ما عدا لجنة فرعية 59 طوخ اتأخرت، فتحت الساعة 10:10.

وقال القاضي عماد عبدالحميد، رئيس لجنة مبادرة محافظة الدقهلية، إن جميع اللجان عملت في موعدها المقرر، فيما عدا اللجنة 12 مركز واللجنة 102 بسبب الأحوال الجوية.

وأكد القاضي أسامه عبد الظاهر، أن جميع اللجان الفرعية في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وغرفة عمليات لجنة المتابعة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة سير العملية الانتخابية. وتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن للتنسيق مع الجهاز ذات الصلة.

وأشار القاضي هشام عبدالمجيد، رئيس لجنة إدارة محافظة بورسعيد، أنه تجرى الإعادة في دائرة واحدة فقط هي الدائرة الأولى، قسم أول بورسعيد، من خلال 22 لجنة فرعية، وأنه وصل جميع رؤساء اللجان الفرعية في الموعد المقرر وبدأوا أعمالهم في التاسعة صباحًا، ولم نتلق بوجود أي مشاكل من أي نوع.

وتابع القاضي أحمد بنداري، مستمرون في اطلاعكم علي مجريات العملية الانتخابية، وأن آخر لجنة تم مباشرة أعمالها لجنة 55 سيدي سالم، كان الساعة 10:15 حسبما أفاد رئيس لجنة المتابعة، أه، مستمرين إطلاع حضراتكم أول بأول، أه، ومرة جديدة أذكر أن هذه الجولة الانتخابية في 55 دائرة انتخابية على 13 محافظة.

وبدأ منذ قليل، مؤتمر غرفة العمليات المركزية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لاطلاع الرأى العام على بدء اليوم الأول من عملية الاقتراع بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدء اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، داخل مصر والبالغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة وذلك يومى الأربعاء والخميس، وتعلن نتيجتها الرسمية يوم 25 ديسمبر.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحاً (4 مستقلين و36 حزبياً)، بينما ستجرى جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح فى 55 دائرة.

وقال القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، "إلى الناخبين داخل مصر، تنطلق جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في 55 دائرة انتخابية موزعة في 13 محافظة على عدد 101 مقعد في 4,494 لجنة فرعية"، جاءت كالتالي:

- محافظة القاهرة:

- إجمالي الدوائر: 7 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 298 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 3,531,498 ناخب.

- الدائرة الثالثة، مقرها الزاوية الحمراء.

- الدائرة الخامسة، مقرها حدائق القبة.

- الدائرة العاشرة، مقرها المطرية.

- الدائرة الحادية عشر، مقرها المرج.

- الدائرة الخامسة عشر، مقرها الخليفة.

- الدائرة السابعة عشر، مقرها البساتين.

- الدائرة التاسعة عشر، مقرها حلوان.

- محافظة القليوبية:

- إجمالي الدوائر: 5 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 8 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 397 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 2,797,983 ناخب.

- الدائرة الأولى، مقرها مركز بنها.

- الدائرة الثانية، مقرها مركز طوخ.

- الدائرة الرابعة، مقرها مركز القناطر الخيرية.

- الدائرة الخامسة، مقرها مركز الخانكة.

- الدائرة السادسة، مقرها مركز شبين القناطر.

- محافظة الدقهلية:

- إجمالي الدوائر: 10 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 21 مقعد.

- إجمالي اللجان: 795 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 4,708,301 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية في محافظة الدقهلية تجرى بها إعادة.

- محافظة المنوفية:

- إجمالي الدوائر: 6 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 541 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 2,973,483 ناخب.

- كافة الدوائر بمحافظة المنوفية تجرى بها إعادة".

- محافظة الغربية:

- إجمالي الدوائر: 7 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 14 مقعد.

- إجمالي اللجان: 642 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 3,658,896 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية تجرى بها إعادة.

- محافظة كفر الشيخ:

- إجمالي الدوائر: 4 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 527 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 2,420,183 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ تجرى بها إعادة.

- محافظة الشرقية:

- إجمالي الدوائر: 8 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 19 مقعد.

- إجمالي اللجان: 925 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 4,400,796 ناخب.

- الدائرة الأولى، مقرها أول الزقازيق.

- الدائرة الثانية، مقرها مركز بلبيس.

- الدائرة الثالثة، مقرها أول العاشر من رمضان.

- الدائرة الخامسة، مقرها مركز أبو كبير.

- الدائرة السادسة، مقرها مركز ديرب نجم.

- الدائرة السابعة، مقرها مركز فاقوس.

- الدائرة الثامنة، مقرها مركز أبو حماد.

- الدائرة التاسعة، مقرها مركز الحسينية.

- محافظة دمياط:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالي المقاعد: 2 مقعد.

- إجمالي اللجان: 93 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 515,924 ناخب.

- الدائرة الثانية، مقرها مركز كفر سعد.

- محافظة بورسعيد:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.

- إجمالي اللجان: 22 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 271,084 ناخب.

- الدائرة الأولى، مقرها أول بورسعيد.

- محافظة الإسماعيلية:

- إجمالي الدوائر: 3 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 3 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 182 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 1,009660 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية تجرى بها إعادة.

- محافظة السويس:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.

- إجمالي اللجان: 41 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 505,586 ناخب.

- الدائرة الوحيدة، مقرها السويس.

- محافظة شمال سيناء:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.

- إجمالي اللجان: 22 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 97,266 ناخب.

- الدائرة الثانية، مقرها الحسنة.

- محافظة جنوب سيناء:

- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة

- إجمالي المقاعد: مقعد واحد

- إجمالي اللجان: 9 لجان فرعية

- إجمالي الناخبين: 68,383 ناخب

- الدائرة الثانية، مقرها الطور.