إقبال الناخبين على لجان 15 مايو للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 11:18 صباحاً - توافد الناخبون على اللجان الانتخابية بدائرتى مدينة 15 مايو وحلوان ، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وبدأت لجان الاقتراع استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، المقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر الجاري وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط حضور ملحوظ من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح أبواب المقار الانتخابية.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدء اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، داخل مصر والبالغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة وذلك يومى الأربعاء والخميس، وتعلن نتيجتها الرسمية يوم 25 ديسمبر.