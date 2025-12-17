الرياض - كتبت رنا صلاح - يُصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تنبيهاً هاماً حول حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث تشهد عدة مناطق من المملكة العربية السعودية ظروفاً جوية متقلبة وغير مستقرة . يتمحور تقرير الطقس الرسمي حول تحذير من سحب رعدية مُمطرة تثير نشاطاً ملحوظاً في الأجواء، مع تنوع في الظواهر المصاحبة بين منطقة وأخرى ركلثض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأرصاد السعودية تحذر: هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة وفرص لتساقط الثلوج على هذه المناطق

توقعات بتفاقم الأمطار الرعدية وجريان السيول

تشير خرائط الطقس إلى تركيز السحب الرعدية المُمطرة على ثلاثة أقاليم رئيسية، حيث من المتوقع أن تشهد أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والحدود الشمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة. قد تؤدي شدة الهطول إلى جريان السيول في الأودية ومجاري المياه، مع احتمالية مصاحبة الهطول لزخات من البرد، ورياح نشطة وسريعة تُثير الغبار وتقلل من مدى الرؤية الأفقية.

أمطار متفاوتة وفرص للضباب على مناطق الشمال والوسط

بينما تتركز السحب الرعدية الأكثر نشاطاً على المناطق المذكورة، يتوقع المركز الوطني للأرصاد أيضاً هطول أمطار بمستويات متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، وحائل، والقصيم. تضيف النشرات الجوية تحذيراً من فرصة تكون الضباب على بعض أجزاء هذه المناطق، خاصة في الساعات المبكرة من الصباح، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

توقعات نادرة: ثلوج خفيفة وصقيع على المرتفعات

يُسلط التقرير الضوء على ظواهر جوية أقل شيوعاً، حيث تُتاح فرصة لتساقط الثلوج الخفيفة وتشكل الصقيع خلال الساعات الباردة. وستقتصر هذه الظاهرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي تبوك وحائل، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة. تُشكل هذه الحالة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة يحتاج معه السكان والمتنزهون إلى أخذ الحيطة.

سماء غائمة وأمطار على الغرب والجنوب الغربي

على صعيد آخر، ستظهر السماء غائمة جزئياً إلى غائمة بشكل عام على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة. ستتخلل هذه الغيوم سحب رعدية ممطرة، مما يعني هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون مصحوبة بالرعد والبرق في تلك النطاقات.

نصائح وإرشادات للسلامة

في ظل هذه التوقعات الجوية المتعددة المخاطر، يُوصى بـ:

توخي الحذر الشديد، وتجنب السفر إلا للضرورة في المناطق المُحذَّر منها.

الابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه تحسباً لجريان السيول.

قيادة المركبات بحذر في المناطق المعرضة للضباب أو الهطول الغزير، مع تشغيل أضواء السيارة.

اتخاذ التدابير اللازمة للتدفئة في المناطق المرتفعة المعرضة للصقيع والثلوج.

متابعة آخر التحديثات من المركز الوطني للأرصاد عبر قنواته الرسمية.

يؤكد هذا تقرير الطقس على أهمية البقاء في حالة تأهب واتباع إرشادات الدفاع المدني لضمان السلامة خلال هذه الفترة من التقلبات الجوية المكثفة.