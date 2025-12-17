الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، يوم الثلاثاء، تخصيص مكافأة مالية بقيمة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تسهل العثور على منفذ هجوم جامعة براون.

الولايات المتحدة .. مكافأة لمن يدلي بمعلومات تخص منفذ هجوم جامعة براون

ونشر المكتب وبالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأخرى، بيانا بشأن المكافأة، مرفقا بصورة ومقطع فيديو جديد لمنفذ الهجوم.

والاثنين، نشر المحققون المكلفون بالعثور على منفذ عملية إطلاق النار في جامعة براون التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين السبت، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للمشتبه به قبل الحادثة وبعدها الاثنين.

كما بثت الشرطة خلال مؤتمر صحفي، صورا التقطتها كاميرات مراقبة تم الحصول عليها حديثا لشخص آخر مطلوب لإطلاقه النار، يظهر فيها وهو يضع قبعة داكنة وقناعا ويرتدي معطفا أسود.

وقبضت السلطات في البداية على رجل اعتقدت أنه على صلة بإطلاق النار، لكنها أطلقت سراحه لاحقا قائلة إن لا علاقة له بالحادثة.

ويعد إطلاق النار هذا الأحدث في سلسلة طويلة من الهجمات على المدارس والجامعات في الولايات المتحدة حيث تواجه محاولات تقييد اقتناء الأسلحة النارية عوائق سياسية.

وشهدت الولايات المتحدة حيث عدد الأسلحة في البلاد أكثر من عدد السكان، ووقع حوالي 300 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام، بما فيها هذا الأخير، وفق بيانات 'أرشيف عنف الأسلحة النارية' التي تعرف عمليات إطلاق النار الجماعي بأنها الحوادث التي تستخدم فيها أسلحة نارية وتؤدي إلى إصابة أربعة أشخاص أو أكثر.

ووقعت أسوأ حادثة إطلاق نار في تاريخ المؤسسات التعليمية الأمريكية في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا في 16 أبريل 2007، عندما قتل طالب كوري جنوبي 32 شخصا وأصاب 17 آخرين قبل أن ينتحر.

وفي العام 2024، قتل أكثر من 16 ألف شخص بأسلحة نارية، من دون حساب من قضوا انتحارا، بحسب "أرشيف عنف الأسلحة النارية".