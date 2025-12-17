الرياض - كتبت رنا صلاح - أغلب مشاكل القولون بتيجي من التوتر وسوء الهضم والأكل السريع، وده بيخلي أي وجبة تتحول لعذاب، لكن في وصفة بسيطة مكونة من أعشاب طبيعية بتشتغل كأنها مهدئ فوري، بتخلي معدتك ترتاح في دقايق وبتشيل عنك الإحساس بالانتفاخ والوجع اللي بيبوظ يومك كله.

"هتشربها ومعدتك هتشكرّك!!".. خلطة أعشاب خارقة بتهدي القولون وتمنع الانتفاخ والمغص في أقل من ربع

طريقة التحضير ولا أسهل منها

هتغلي كوب ونص من المياه وتحط فيه نصف ملعقة من كل عشبة، تسيبهم خمس دقايق على نار هادية وبعد كده تصفي وتشرب الخليط وهو دافي، ممكن تضيف رشة زنجبيل لو بتحب الطعم يكون أعمق وفوايده أعلى، المشروب ده مش بس بيهدي القولون لكنه كمان بيحسن المزاج ويخلي يومك أخف.

هتحس براحة مش طبيعية من أول استخدام

من أول مرة تشرب فيها الخليط ده، هتحس إن بطنك أخف والمغص اختفى والغازات بدأت تقل، ومع الاستمرار يوميًا هتلاقي إن القولون بقى أهدى وإن جسمك مرتاح حتى مع الأكلات اللي كانت بتتعبك قبل كده، وكل ده من وصفة طبيعية من غير أي أدوية أو مواد كيميائية.

التركيبة السرية اللي جسمك هيحبها

الوصفة عبارة عن شاي دافي معمول من النعناع واليانسون والبابونج، التلاتة دول بيكملوا بعض بطريقة مذهلة، النعناع بيريح التقلصات، واليانسون بيطرد الغازات، والبابونج بيهدي التهيج وبيقلل الالتهاب، وكل ده بيحصل من أول فنجان تشربه على الريق أو بعد الأكل.

