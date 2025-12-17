الرياض - كتبت رنا صلاح - ضعف الذاكرة والنسيان من المشكلات الشائعة التي يواجهها كثير من الناس في مختلف المراحل العمرية، وقد يكون السبب وراء ذلك الإرهاق، أو التغذية

يابخت اللي جربها..!! وداعا للزهايمر والنسيان بعد اليوم.. 5 أعشاب سحرية تقوي الذاكرة وتزيد من التركيز ولها

وداعا للزهايمر والنسيان بعد اليوم

إلا أن الطبيعة تزخر بعدد كبير من النباتات والأطعمة التي أثبتت قدرتها على تعزيز القدرات العقلية وتحفيز الذاكرة، وهو ما سنتعرف عليه بالتفصيل في هذا المقال.

الأعشاب الطبية الفعالة في تقوية الذاكرة

تعرف الحبة السوداء باسم “دواء لكل داء”، وقد أوصى بها النبي محمد ﷺ لما تحتويه من عناصر قوية تعزز مناعة الجسم وتنشط الذهن، تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات تعمل على حماية الخلايا العصبية وتحسين الأداء العقلي.

يعد النعناع من الأعشاب المهدئة التي تساعد في تقليل التوتر وتحسين الانتباه والتركيز، كما يعزز الاسترخاء الذهني، يشرب كالشاي ويمكن تحليته بالعسل للحصول على أفضل النتائج.

الجنكة بيلوبا تعرف باسم “شجرة الذكاء”، وتستخدم منذ قرون في الطب الصيني لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، تتوفر على شكل مكملات غذائية وتساعد في تقوية التركيز والذاكرة، وخصوصًا لدى كبار السن.

أكليل الجبل عرف بقدرته على تنشيط الدماغ وتحفيز الذكاء، ويُعتقد أن رائحته وحدها كافية لتحفيز وظائف الدماغ، يستخدم في بعض الدول كبخور في غرف الدراسة، كما يمكن تناوله كشاي دافئ.

القرفة (الدارسين) تمتلك خصائص فعالة في تنشيط الدورة الدموية، بما في ذلك الدماغ، مما يعزز الذاكرة ويقلل من أعراض النسيان، يمكن تناولها في الشاي أو مع الحليب.

الأطعمة الغنية بالعناصر التي تعزز الذاكرة

زيت الزيتون يستخرج من شجرة مباركة، ويعد من أفضل الدهون الصحية التي تغذي خلايا الدماغ وتحميها من التلف، يفضل استخدامه بانتظام في السلطات والأطعمة اليومية.

عين الجمل (الجوز) يشبه شكل الدماغ، ويحتوي على نسبة عالية من الأوميغا-3، وهي أحماض دهنية أساسية في بناء خلايا الدماغ وتحسين وظائفه المعرفية.

التمر غني بالفوسفور والحديد، وهما عنصران مهمان لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز وظائف الدماغ. ينصح بتناوله يوميًا، خاصة في وجبة الإفطار.

الزعتر عند تناوله مع الزيت والخبز، يعتبر منشط قوي للذاكرة وسرعة البديهة، ويعد خيار مثالي لوجبة إفطار مغذية ومحفزة للتركيز.

الزبيب أشار العلماء والفقهاء القدامى إلى فوائده الكبيرة في تقوية الحفظ، وقد ورد عن الإمام الزهري أنه أوصى به لمن يريد حفظ الحديث، يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تدعم نشاط الدماغ.

اللبان الذكر (الكندر) يستخدم منذ القدم لتحسين الأداء الذهني وتحفيز الحفظ، ويُشرب منقوعه على الريق بانتظام، ويمكن تحليته لتخفيف طعمه المر.

اللوز مصدر غني بالفيتامينات مثل B6 والمغنيسيوم، وهما ضروريان لوظائف الدماغ. عند تناوله مع الزبيب، يعطي نتائج ممتازة لتحفيز النشاط الذهني.

الزنجبيل من الأعشاب القوية في تحسين الدورة الدموية، مما يساعد في تغذية الدماغ وزيادة التركيز والانتباه. يُحضر كشاي أو يضاف إلى الأطعمة.

البقدونس أظهرت الدراسات أن البقدونس غني بالفيتامينات C وK وبعض المركبات التي تدعم صحة الجهاز العصبي وتحافظ على الذاكرة.

الحرمل يعرف بمزاياه في تحفيز النشاط العقلي وتحسين قدرة العين على التمييز بين الألوان، إلى جانب كونه مضاد لبعض أنواع النسيان.

نصائح للاستفادة المثلى من هذه الأعشاب والأطعمة

تناول هذه الأعشاب والأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن غني بالبروتين والخضروات والفواكه.

تجنب الإفراط في استخدام أي عشبة دون استشارة مختص، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية.

مارس أنشطة ذهنية محفزة مثل القراءة، الألغاز، الألعاب العقلية لتكامل التأثير.

نم جيد، فالنوم ضروري لترسيخ المعلومات وتحفيز الدماغ على العمل بكفاءة.

إن تقوية الذاكرة ليست مهمة مستحيلة، بل يمكن تحقيقها باتباع نمط حياة صحي يجمع بين التغذية الجيدة، والنشاط البدني، والتحفيز الذهني، مع استخدام بعض الهبات الطبيعية التي أثبتت فوائدها عبر الأجيال، الأعشاب المذكورة في هذا الدليل ليست مجرد وصفات تقليدية، بل تعد أدوات فعالة لدعم الدماغ وتحقيق أداء معرفي أفضل في الحياة اليومية.