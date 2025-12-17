الرئيس السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 06:35 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والكونغو الديمقراطية، حيث أعرب الرئيس السيسى عن تقديره للتواصل والتشاور المستمر مع الرئيس تشيسيكيدى، مشيدًا بمشاركته فى افتتاح المتحف المصرى الكبير، ومؤكدًا تطلعه لاستقباله قريبًا فى زيارة ثنائية لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين. من جانبه، ثمّن الرئيس تشيسيكيدى الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية –الكونغولية، معربًا عن تقديره للدعم الذى تقدمه مصر لبلاده فى مختلف القطاعات.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الاتصال تطرق كذلك إلى مستجدات الأوضاع فى شرق الكونغو الديمقراطية، حيث رحب الرئيس بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس، كما أعرب عن دعم مصر الكامل لاتفاق السلام الموقع فى واشنطن فى ديسمبر 2025، مؤكدًا أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة البحيرات العظمى.

وأكد الرئيس استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن، بما فى ذلك توفير المحافل اللازمة للأطراف المعنية، دعمًا لمسار تسوية النزاع. من جانبه، أعرب الرئيس الكونغولى عن تقديره لمساندة مصر لجهود السلام والاستقرار فى بلاده وفى المنطقة، واتفق الرئيسان على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل أى عقبات قد تواجه تنفيذ اتفاقيات السلام.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيسين اتفقا على أهمية تعزيز التشاور والتعاون الثنائى فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.