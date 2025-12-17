مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 06:35 مساءً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر تزخر بكفاءات علمية وبحثية متميزة في مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية، ما يؤهلها للقيام بدور رائد في مجال البحث العلمي الطبي.

وأشار تاج الدين، الذي يمتلك سجلًا علميًا يضم أكثر من 350 بحثًا علميًا وحصل على جائزة النيل عن جزء من أبحاثه، إلى أن دعم البحث العلمي وتكامل الجهود بين المؤسسات العلاجية والبحثية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف أن الاتجاه نحو ربط العلاج بالبحث العلمي يعزز من فرص الابتكار الطبي، ويرفع من كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق مركز الأبحاث السريرية بمستشفى الناس، وشهد الحدث حضور عدد من القيادات الطبية والبحثية، من بينهم الدكتور شريف وديع رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتور تامر حفناوي الأمين العام للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحث السريري، إلى جانب حاتم الملا المدير التنفيذي لمستشفى الناس، وعدد من الأطباء والباحثين وممثلى الأوساط الأكاديمية والجامعية.