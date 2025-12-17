برشلونة إلى ثمن نهائي كأس الملك
استهل فريق برشلونة مشوار الدفاع عن لقبه في كأس ملك إسبانيا بفوز صعب خارج أرضه على غوادالاخارا بنتيجة 2 - صفر ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، مساء الثلاثاء.
سجل هدفي الفريق الكتالوني أندريس كريستنسن وماركوس راشفورد في الدقيقتين 76 و90.
وتأهل برشلونة لدور الـ16 ليلحق بأندية ديبورتيفو لاكورونيا وإلتشي وريال سوسيداد وفالنسيا التي صعدت على حساب مايوركا وإيبار وإلدينسي وسبورتنغ خيخون في وقت سابق، مساء الثلاثاء.
ويعد برشلونة أكثر الأندية الإسبانية فوزا باللقب برصيد (32) لقبا، متفوقا بثمانية ألقاب على أتلتيك بيلباو (24 لقبا) صاحب المركز الثاني، وبفارق 12 لقبا عن ريال مدريد الثالث برصيد (20 لقبا).
