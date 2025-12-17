العالم اليوم - مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر" على سوريا

انتم الان تتابعون خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر" على سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع، الذي يتضمن بنودا تتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يُعرف بـ"قانون قيصر".

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر في وقت سابق مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، متضمنا إلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على دمشق. ومن المتوقع أن يصادق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القانون، ما يعني الإلغاء النهائي لـ"قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجبه.

