الرياض - كتبت رنا صلاح - سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية مساء الأربعاء ارتفاعاً جديداً، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب محلياً

بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 -الأكثر تداولاً بين المواطنين- 87.70 ديناراً، مقابل 84.10 ديناراً للشراء.

ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 إلى 100.20 ديناراً، مقابل 97.10 ديناراً للشراء.

وصل سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 إلى 77.70 ديناراً، مقابل 71.80 ديناراً للشراء.

أما سعر بيع غرام الذهب من عيار 14 فقد بلغ 59.20 ديناراً، مقابل 53.10 ديناراً للشراء.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب بالتزامن مع التقلبات العالمية في أسواق المعادن الثمينة، حيث يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كملاذ آمن للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.