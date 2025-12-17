الوطنية للانتخابات: تلقينا 24 شكوى عبر الخط الساخن.. ولا صحة لتوجيه الناخبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 10:25 مساءً - عرض القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكاوى التي تلقتها الهيئة من خلال الخط الساخن رقم 19826، وكذلك عبر التواصل مع الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن إجمالي الشكاوى بلغ 24 شكوى.

وأوضح أن الشكاوى تنوعت ما بين 8 شكاوى خاصة بالازدحام والتكدس داخل اللجان الانتخابية، و9 شكاوى بشأن توجيه ناخبين، و6 شكاوى تتعلق بعدم السماح لبعض المندوبين بالدخول، بالإضافة إلى شكوى واحدة بشأن رشوة انتخابية.

إجراءات فورية لحل التكدس

وأضاف بنداري، خلال المؤتمر الصحفي، أنه فيما يخص شكاوى التكدس، تم حل الأمر فورًا والسماح للناخبين بالدخول إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم دون عوائق.

فحص بلاغات توجيه الناخبين

وأشار إلى أنه بالنسبة لشكاوى توجيه الناخبين، توجه رؤساء اللجان العامة إلى مقار اللجان محل الشكوى، وتأكدوا من عدم صحة هذه البلاغات.

تمكين المندوبين والتنسيق مع الداخلية

وأوضح أن شكاوى عدم السماح للمندوبين تم التعامل معها من خلال التحقق من بياناتهم المقيدة بقواعد بيانات الناخبين الخاصة بكل لجنة، وتم تمكين جميع المندوبين المستوفين للشروط من الدخول، مع إخطار غرفة عمليات وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي مخالفة.

التوزيع الجغرافي للشكاوى

وبيّن بنداري أن توزيع الشكاوى على المحافظات جاء كالتالي: القاهرة شكوتان، القليوبية شكوتان، الدقهلية خمس شكاوى، الشرقية شكوى واحدة، الغربية أربع شكاوى، المنوفية سبع شكاوى، كفر الشيخ شكوتان، والإسماعيلية شكوى واحدة، بإجمالي 24 شكوى.

الفئات العمرية والنوع

وأوضح أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة تقدمت بـ6 شكاوى، ومن 31 إلى 40 سنة بـ7 شكاوى، ومن 41 إلى 50 سنة بـ7 شكاوى، ومن 51 إلى 60 سنة بشكوى واحدة، ومن 60 سنة فأكثر بـ3 شكاوى، بينما بلغ عدد الشكاوى المقدمة من الذكور 21 شكوى، ومن الإناث 3 شكاوى.

شكاوى الأحزاب السياسية

وأشار إلى أن خمسة أحزاب تقدمت بشكاوى للهيئة، وهي: حزب الجبهة الوطنية، حزب العدل، حزب الأحرار الاشتراكيين، حزب حماة الوطن، وحزب المؤتمر.

وأوضح أن شكوى حزب الجبهة الوطنية تمثلت في عدم السماح لبعض المندوبين أو الوكلاء بإثبات حضورهم، وتم تمكينهم بعد التحقق من صحة بياناتهم.

أما حزب العدل، فتقدم بشكاوى تتعلق باستخدام المال السياسي وتوجيه الناخبين بالدائرة الرابعة في المحلة الكبرى، وبعد الفحص تأكد عدم صحة هذه الشكاوى.

وبشأن حزب الأحرار الاشتراكيين، أفاد بنداري بأن الشكوى تعلقت بعدم السماح بدخول المندوبين، وتبين وجود مندوبين للأحزاب الأخرى داخل اللجان، وتم التنبيه بتمكين المندوب الرابع للحزب.

وفيما يخص حزب حماة الوطن، كانت الشكاوى أيضًا بشأن منع دخول مندوبين، وتم التأكد من دخولهم وتمكينهم من التواجد داخل مقار اللجان.

أما حزب المؤتمر، فتقدم بشكوى تتعلق بتوجيه ناخبين أمام أحد المقرات الانتخابية، وتم توجيه عضو من اللجنة العامة لفحص الشكوى، وتبين عدم صحتها.