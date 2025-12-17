محافظ شمال سيناء يفتتح دار مناسبات وادي الحاج ويتابع سير لجان الانتخابات بوسط سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 11:19 مساءً - افتتح اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بمرافقة اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء ، دار مناسبات قرية وادي الحاج بوسط سيناء، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المجتمعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

و تفقد المحافظ خلال الجولة بقرية وادي الحاج عددًا من منشآتها الخدمية، شملت المسجد والمدرسة والبيوت البدوية، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، مؤكدًا استمرار الجهود لتحسين البنية الأساسية ودعم القرى والتجمعات البدوية.وكان في استقباله مرزق رزيق سالم ، رئيس مركز ومدينة الحسنة

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لدعم التنمية بوسط سيناء، وقد تم تنفيذ دار المناسبات بواسطة جهاز تعمير سيناء.

وعقد المحافظ اجتماعا مع مرزق رزيق سالم ، رئيس مركز والمدينة بمكتبه بديوان عام المجلس لمناقشة بعض المطالب الخاصة بالمواطنين والعمل على تذليل كافة المشاكل التي تواجههم في كافة القطاعات من خلال وضع مقترحات سريعة وحلول عاجلة لها، بما يعود بالنفع العام على المواطنين،

وتابع المحافظ ومرافقيه ، سير الانتخابات بجولة الإعادة لمجلس النواب 2025 في يومها الأول، بلجنة مدينة الحسنة للاطمئنان علي أن عمليات التصويت داخل اللجنة تسير في يسر وانتظام .

ووجهة الجميع بضرورة الالتزام بتوفير بيئة آمنة ومحايدة لإنجاح العملية الانتخابية، ودعا المواطنين للنزول والمشاركة في أداء هذا الواجب الوطني ٠