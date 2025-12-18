رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك كنيسة جسر السويس الرسولية حفل الشكر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل الشكر الذي أقامته كنيسة جسر السويس الرسولية، وسط حضور كنسي واسع من القيادات الرعوية والخدام.

حضور كنسي واسع وقيادات رعوية

وشهد حفل الشكر مشاركة عدد من القيادات الكنسية البارزة، من بينهم القس ناصر كتكوت رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية، والدكتور القس عادل جاد الله عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس رائف عزب راعي الكنيسة الإنجيلية العربية بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب القس ماجد عدلي رئيس مجمع القاهرة والوجه البحري للكنائس الرسولية، والقس مجدي ثابت راعي الكنيسة الرسولية بجسر السويس، والقس ناشد غالي راعي الكنيسة الرسولية بالشرابية.

أندريه زكي: الكنائس تُبنى بشعبها وخدامها

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بالمشاركة في حفل الشكر، مؤكدًا محبته لشعب الكنيسة الرسولية بجسر السويس، وواصفًا إياهم بأنهم يتمتعون بروح المحبة والالتزام والخدمة الصادقة.

وخلال كلمته، شدد رئيس الطائفة الإنجيلية على أن الكنائس تُبنى بشعبها وخدامها، وليس بالمباني وحدها، داعيًا إلى التمسك بروح الخدمة الحقيقية التي تنبع من المحبة والإيمان، مؤكدًا أن الخدمة هي الشهادة الحية للكنيسة داخل المجتمع.

دعوة لخدمة المحتاجين

ودعا الدكتور القس أندريه زكي إلى الاهتمام بخدمة المحتاجين، قائلًا: «تذكروا دائمًا أن نخدم المحتاجين، وأن ندعم ونعطي ونساعد، كما فعل السيد المسيح مع الناس»، مشددًا على أهمية أن تظل الكنيسة حاضرة بدورها الروحي والإنساني، وقريبة من احتياجات الناس وقضاياهم اليومية.

وفي ختام كلمته، قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لراعي الكنيسة وخدامها وشعبها، متمنيًا أن تظل كنيسة جسر السويس الرسولية منارة روحية وخدمية مؤثرة في المنطقة، وأن يبارك الله الخدمة ويستخدمها لخير الكثيرين.