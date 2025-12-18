العالم اليوم - في خطابه للأميركيين.. ترامب يشنّ هجوما قويا على بايدن

انتم الان تتابعون خبر في خطابه للأميركيين.. ترامب يشنّ هجوما قويا على بايدن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 ديسمبر 2025 05:15 صباحاً - هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، الرئيس السابق جو بايدن، وذلك في في خطاب مباشر ألقاه من البيت الأبيض حول إنجازاته لعام مضى من فترته الرئاسية وبرنامجه للسنة القادمة.

وقال ترامب إن إدارة بايدن تسببت "في ارتفاع معدلات الجريمة بالولايات المتحدة بسبب موجات الهجرة غير المشروعة".

وأضاف أن: "إدارة بايدن أدخلت ملايين المهاجرين غير الشرعيين لبلادنا ما زاد من تكاليف الكثير من الخدمات".

وتابع قائلا: "اتخذنا إجراءات مكنتنا من السيطرة على كارثة التضخم التي تسبب بها بايدن".

وأشار ترامب إلى أن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهرا الماضية نجاحات كبيرة، مضيفا: "لديكم الآن رئيس يجعل هذا البلد يعمل".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستحقق "ازدهارا اقتصاديا لم يشهده العالم من قبل".

وسخرت إدارة الرئيس ترامب، الأربعاء، من بايدن عبر وضع لوحة تذكارية عُرضت بشكل بارز على الواجهة الخارجية للبيت الأبيض.

وتصف اللوحة بايدن بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ أميركا"، وتزعم أنه دفع الأمة "إلى حافة الدمار".

كما تحمل اللوحة لقب "جو بايدن الناعس"، وهو اللقب الذي استخدمه ترامب مرارا خلال الحملة الرئاسية لتصوير منافسه بالضعف.

وتكرر اللوحة أيضا ادعاء ترامب الذي لا يستند إلى أساس بأن انتخابات عام 2020، التي فاز بها بايدن، كانت "مزورة"، كما تحمل الديمقراطيين مسؤولية اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا عام 2022.

وتشكل اللوحة جزءا من معرض لصور الرؤساء تم تركيبه سابقا على مبنى البيت الأبيض.

وعند الكشف عن المعرض، أثار غياب صورة بايدن الانتباه، إذ وضعت مكان صورته صورة لـ "قلم التوقيع الآلي" وهو جهاز لي يستخدم لإعادة إنتاج التواقيع.