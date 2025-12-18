وصول منتخب مصر للمغرب استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى المغرب وتحديدا مدينة أغادير، استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب، يرافق بعثة منتخب مصر حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

لمتابعة أخبار بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عبر بوابة كأس أمم أفريقيا اضغط هنا

قائمة منتخب مصر

تضم بعثة منتخب مصر 28 لاعباً وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح -مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي- عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

منتخب مصر يهزم نيجيريا

وحقق منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن، فوزا مثيرا على نظيره منتخب نيجيريا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلي المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتي 18 يناير المقبل.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي، وأنجولا وجنوب إفريقيا، ويستهل مشواره في البطولة القارية بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري.

مشوار حسام حسن مع منتخب مصر

مباراة نيجيريا هى التاسعة عشر التى يقودها العميد حسام حسن مدربا للمنتخب، حيث نجح فى تحقيق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل فى 4 لقاءات، وخسر مباراتين وديتين الأولى أمام كرواتيا والثانية أمام أوزباكستان، وسجل لاعبو المنتخب تحت قيادة حسام حسن 30 هدفا، واستقبلت شباكهم 12 هدفا فقط.