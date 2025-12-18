سان جيرمان بطلاً لكأس القارات

سان جيرمان بطلاً لكأس القاراتتُوِّج باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينال" بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي 2-1 بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء.

وتقدم باريس، بطل دوري أبطال أوروبا، في الدقيقة 38 عبر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا قبل أن يعادل الإيطالي جورجينو النتيجة لمصلحة فلامنغو في الدقيقة 62 من علامة الجزاء.

وتألق الحارس الروسي ماتفي سانونوف وتصدى لأربع ركلات ترجيحية من لاعبي فلامنغو ويقود فريقه إلى سادس ألقابه في العام الحالي بعد كأس السوبر الفرنسية، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية.