توغل إسرائيلي جديد جنوبي سوريا

توغل إسرائيلي جديد جنوبي سورياتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا، مساء اليوم، في عدة مناطق بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوة مؤلفة من أربع آليات عسكرية، بينها آلية مصفحة دخلت إلى مدينة القنيطرة المهدمة، ونصبت حاجزا مؤقتا عند دوار العلم قبل أن تتجه نحو الصمدانية الشرقية وصولا إلى تل كروم جبا شمالا.

وتواصل قوات الاحتلال سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين السوريين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.