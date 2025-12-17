أسامة كمال: أزمة نفسية تضرب جنود الاحتلال.. وتحولات سريعة في الخطاب السياسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 10:25 مساءً - علّق الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc على قناة DMC، على تطورات تتعلق بالوضع النفسي لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب ملاحظاته حول تحولات لافتة في الخطاب السياسي والإعلامي الدولي.

أزمة نفسية داخل جيش الاحتلال

وقال أسامة كمال إن رئيس الأركان الإسرائيلي أدلى بتصريحات قبل نحو شهرين أقرّ فيها بوجود أزمة في الصحة النفسية لدى الجنود الإسرائيليين، ما دفع الجيش للتفكير في تقديم جلسات علاج نفسي لهم، واعتبر كمال أن هذه التصريحات تعكس حجم الضغوط النفسية التي يتعرض لها الجنود في ظل الأوضاع الراهنة.

سخرية من واقع الضغوط

وأضاف أسامة كمال، ساخرًا، أنه لو تم الاستعانة بأطباء من حماس، لربما شهدنا 61 حالة انتحار داخل صفوف جيش الاحتلال، واصفًا الرقم بأنه كبير ومذهل، في إشارة إلى عمق الأزمة النفسية والمعنوية التي يمر بها الجنود.

ملاحظات على تغيّر الخطاب السياسي

وفي سياق آخر، أشار أسامة كمال إلى موقف لافت قرأه في منتصف شهر أكتوبر الماضي، عندما صادف عنوانًا يتحدث عن تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف فيه شخصًا بأنه شاب وسيم وجذاب، مضيفا أنه في البداية ظن أن الحديث قد يكون عن عريس يتقدم لابنته، قبل أن يكتشف أن المقصود هو أحمد الشرع.

تغيرات متسارعة في المشهد العام

وأكد أسامة كمال أن هذا المثال يعكس سرعة التغير في الخطاب السياسي والإعلامي، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تحولات متلاحقة باتت تبدو طبيعية في ظل التطورات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، وهو ما يستدعي قراءة واعية لما يُطرح من تصريحات ورسائل إعلامية.