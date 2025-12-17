النفط يصعد بأكثر من 1%
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة اليوم.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا، أو 1.2 في المئة، مسجلة 59.62 دولار للبرميل.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا، أو 1.3 في المئة، ليصل إلى 56 دولارا.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت عند التسوية في ختام تعاملات أمس "الثلاثاء" إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021.
