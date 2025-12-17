العالم اليوم - سان جيرمان يتوج بطلا لكأس الإنتركونتيننتال بفوزه على فلامنغو

انتم الان تتابعون خبر سان جيرمان يتوج بطلا لكأس الإنتركونتيننتال بفوزه على فلامنغو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 11:11 مساءً - أنهى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عامه الاستثنائي على أفضل وجه، بعدما توّج بلقب كأس القارات للأندية لكرة القدم (كأس إنتر كونتيننتال)، عقب فوزه 2 - 1 بركلات الترحيح، على فلامنغو البرازيلي الأربعاء، في نهائي المسابقة العالمية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلى ملعب (أحمد بن علي)، انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1، حيث بادر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بالتسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 38، فيما تعادل الإيطالي جورجينيو لفلامنغو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقت الإضافي، الذي بلغت مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة سان جيرمان، بفضل تألق غير عادي من حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف، الذي تصدى لأربع ركلات ترجيح من لاعبي فلامنغو.

وبذلك، حصد سان جيرمان، بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، سادس ألقابه في عام 2025، الذي يودعنا بعد أيام، بعدما سبق أن توّج خلاله بكأس السوبر الفرنسي في قطر، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

وكان فلامنغو يطمح للتتويج بكأس إنتر كونتيننتال، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن أحرز اللقب (بنظامها القديم) عام 1981، عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث كانت المسابقة تقام آنذاك من مباراة واحدة بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية.

وجاء تتويج سان جيرمان بلقبه الأول في كأس إنتر كونتيننتال، ليحرم فلامنغو من الحصول على لقبه الخامس في غضون أقل من ثلاثة أسابيع، بعدما فاز بكأس كوبا ليبرتادوريس على حساب مواطنه بالميراس في 30 نوفمبر الماضي، والتي أعقبها بالفوز بالدوري البرازيلي هذا الموسم.

كما نال فلامنغو كأس (ديربي الأميركتين)، عقب تغلبه 2 - 1 على كروز أزول المكسيكي، في الدور الثاني لكأس إنتر كونتيننتال، يوم الأربعاء الماضي بالدوحة، والتي أعقبها تتويجه بكأس التحدي، بعد انتصاره 2 - صفر على بيراميدز المصري، يوم السبت الماضي، على ذات الملعب.