العالم اليوم - خطاب هام من ترامب للأميركيين..والبيت الأبيض يكشف أبرز محاوره

انتم الان تتابعون خبر خطاب هام من ترامب للأميركيين..والبيت الأبيض يكشف أبرز محاوره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 01:17 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوجه خطابا إلى الأمة عبر التلفزيون مساء الأربعاء، معتبرا أن العام كان "جيدا جدا" للولايات المتحدة منذ عودته إلى السلطة في يناير.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" الثلاثاء: "أيها الأميركيون: سأوجّه خطابا إلى الأمة غدا مساء، مباشرة من البيت الأبيض، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي. أتطلع إلى لقائكم حينها".

وأضاف "لقد كان عاما رائعا لبلدنا، والأفضل لم يأت بعد!".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لقناة "فوكس نيوز" إن ترامب "سيلقي خطابا للأمة حول إنجازاته التاريخية هذا العام، وسيقدم لمحة عن بعض القرارات التي ستُتخذ العام المقبل"، مشيرة إلى أن الخطاب سيركز على الهجرة والاقتصاد.

وتتناقض النظرة الإيجابية التي يحاول أن يعكسها الرئيس الأميركي والبيت الأبيض مع المخاوف التي يعبّر عنها الأميركيون بشأن غلاء المعيشة بحسب استطلاعات الرأي.

ويُثير استياء الأميركيين من السياسات الاقتصادية لترامب، القائمة في معظمها على الرسوم الجمركية، قلق الجمهوريين قبل أقل من عام على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ودعا بعض المحافظين الرئيس الأميركي إلى التركيز أكثر على القضايا الداخلية.

وبعد تجمع انتخابي الأسبوع الماضي في ولاية بنسلفانيا بشمال شرق البلاد، سيتوجه ترامب إلى ولاية كارولاينا الشمالية في جنوب شرق البلاد الجمعة في محاولة لحشد الناخبين.

وقد عبّر مؤخرا عن انزعاجه من استطلاعات الرأي، وكتب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "متى ستعكس استطلاعات الرأي عظمة أميركا اليوم؟ متى سيُقال أخيرا إنني صنعتُ، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا؟ متى سيفهم الناس ما الذي يجري؟".

وطلب نائب الرئيس جيه دي فانس الذي كان في ولاية بنسلفانيا الثلاثاء، من الأميركيين التحلي بالصبر، محملا الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة.