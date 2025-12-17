وزير الخارجية يؤكد أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 06:35 مساءً - جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و" يوراى بلانار" وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، اليوم الاربعاء، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن التقدير للتطور الملحوظ الذى تشهده العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة لدفع التعاون الثنائى إلى آفاق أرحب. كما تناول سبل تعزيز العلاقات فى كافة المجالات ذات الأولوية للبلدين، معربًا عن التطلع للبناء على جولة المشاورات السياسية الثنائية التى عقدت فى ديسمبر 2024، مشددًا الحرص على مواصلة البناء على هذا الزخم الإيجابى من خلال تكثيف التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، وتشجيع مزيد من الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص فى البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية.

تبادل الرؤى بين مصر وسلوفاكيا حول القضايا الإقليمية

كما تبادل الوزيران الرؤى بالنسبة للقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المستجدات الأخيرة فى قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانى من خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بما يسهم فى تثبيت التهدئة. وأكد فى هذا السياق ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، والإسراع فى نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة داخل القطاع.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات اللازمة، ودعم خطوات التعافى المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ويمهد لعودة السلطة الفلسطينية لتولى مهامها فى قطاع غزة، فى إطار رؤية متكاملة تحافظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وتدعم المسار السياسى الهادف إلى تحقيق سلام عادل وشامل وفقًا للمرجعيات الدولية.