الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الخميس، أنها تلقت العديد من الاستفسارات حول المستحضرات المحتوية على مادة Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD+)، وتوضيحًا لما إذا كانت مرخصة أو مجازة في المملكة.

الغذاء والدواء توضح حقيقة مستحضرات NAD+ المتداولة

وقالت المؤسسة إن NAD+ هي مادة موجودة بشكل طبيعي في جسم الإنسان، وتعد الشكل النشط لفيتامين Vitamin B3، فيما أوضحت أن المادة تعمل كإنزيم مساعد حيوي في جميع الخلايا الحية، حيث تعد ضرورية لتحويل الغذاء إلى طاقة، وإصلاح الحمض النووي، ودعم التمثيل الغذائي وصحة المناعة.



وفيما يخص المستحضرات المصنعة التي تحتوي على مادة NAD+، أكدت المؤسسة أن هناك نوعان رئيسيان من هذه المستحضرات:



حقن الوريدية (NAD+ Injection):



وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الحقن غير مرخصة وغير مجازة من قبلها، ولا يوجد لها وكيل معتمد في المملكة. وأوضحت أن هذه الحقن يتم الترويج لها بشكل مضلل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُزعم أنها تكافح الشيخوخة وتجدد الخلايا، وتحسن وظائف الدماغ، وتزيد حرق الدهون. غير أن المؤسسة أكدت أنه لا توجد دراسات علمية تدعم هذه الادعاءات.



الكبسولات الفموية (NAD+ Capsule):



قالت المؤسسة إن الكبسولات التي تحتوي على NAD+ وتم تسجيلها كمستحضر فيتامين في الأردن، تحتوي على تركيز 250 ملغم من NAD+ في الكبسولة الواحدة. ووفقًا للمؤسسة، يتم تناول كبسولتين يوميًا بما يعادل 500 ملغم من المادة. وأوضحت أن هذه الكبسولات تمت الموافقة عليها كمكمل غذائي وليس لأغراض علاجية مثل علاج تقدم السن أو الشيخوخة. كما أكدت أن نسبة NAD+ في هذه الكبسولات منخفضة بما يضمن سلامة الجرعة، وينبغي استخدامها تحت إشراف طبي، خاصة بالنسبة لمرضى الكلى والكبد ومرضى الضغط والحوامل والمرضعات والأشخاص الأقل من 18 عامًا.



ودعت المؤسسة المواطنين إلى ضرورة قراءة بطاقة البيان الخاصة بالمستحضر قبل الاستخدام، والالتزام بالتحذيرات الخاصة به.



وفي نهاية بيانها، أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على أهمية التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات أو شكاوى بشأن هذه المستحضرات. يمكن للمواطنين التواصل عبر خط الشكاوى المجاني 117114 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 0795632000.