الرياض - كتبت رنا صلاح - اكتشف العلماء مؤخرا، نوع جديد من البكتيريا التي تسبب عدوى خطيرة، وقد تنتقل من الحيوانات الأليفة إلى البشر، عبر قراد يُعرف باسم "القراد ذو الأنف النجمي".

تحذير من عدوى خطيرة تنتقل من الحيوانات إلى البشر

وكشف الباحثون وفقا لمجلة Emerging Infectious Diseases، أن النوع الجديد من البكتيريا ينتمي إلى مجموعة Rickettsia، وأطلقوا عليه اسم Rickettsia finnyi، بعد أن تسبب في مرض غير معروف سابقا للكلاب والبشر على حد سواء.



وبحسب الدراسات، تسبب هذه البكتيريا للكلاب أعراضا شبيهة بالحمى المبقعة أو الحمى الزرقاء، والضعف وانخفاض حاد في عدد الصفائح الدموية.

وقا العلماء بعزل البكتيريا من دم كلب مريض، وتنميتها في المختبر، وتحليل تسلسلها الجيني بالكامل، ما أكد أنها نوع جديد تماما مرتبط بمسببات الحمى المبقعة.



ويفرض ظهور Rickettsia finnyi تعزيز المراقبة البيطرية والوبائية، لأن الكلاب يمكن أن تكون مؤشرا مبكرا لظهور العدوى، ويجب تشخيص الحيوانات المصابة ومراقبة انتشار القراد الناقل بعناية لتجنب انتقال المرض إلى البشر، بحسب الباحثين.