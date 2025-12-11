الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر حليب اللوز من المشروبات الصحية التي يمكن تناولها يوميا لما لها من تأثيرات مفيدة على الجسم فهو خال من اللاكتوز ومنخفض السعرات الحرارية ويحتوي على عناصر غذائية مهمة كما يناسب النباتيين ويعد خيارا مثاليا لمن يرغبون في نمط حياة صحي.

استمتع بفوائد حليب اللوز يوميا لصحة جسمك

دعم صحة القلب

يساعد حليب اللوز في الحفاظ على صحة القلب بفضل احتوائه على دهون احادية غير مشبعة والتي تساهم في خفض الكوليسترول الضار ويتميز بانخفاض الدهون المشبعة مقارنة بحليب البقر مما يجعله مناسبا لتعزيز وظائف القلب.

تحسين مستويات الكوليسترول

تقليل مخاطر أمراض القلب

توفير دهون صحية للجسم

المساعدة في التحكم بالوزن

يتميز حليب اللوز بعدم احتوائه على كميات كبيرة من السعرات الحرارية لذلك يمكن الاعتماد عليه في برامج فقدان الوزن أو الحفاظ على الوزن المثالي كما أنه بديل نباتي صحي لحليب البقر.

خفض السعرات الحرارية اليومية

تحسين الشعور بالشبع

دعم النظام الغذائي الصحي

سهولة الهضم

كون حليب اللوز خاليا من اللاكتوز فإنه يعد خيارا مناسبا لمن يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الغازات كما أنه لطيف على المعدة مقارنة ببعض أنواع الحليب الأخرى.

تجنب مشاكل الانتفاخ

دعم صحة الجهاز الهضمي

مثالي للمعدة الحساسة

مصدر فيتامين هـ ومضادات الأكسدة

يحتوي حليب اللوز على فيتامين هـ الذي يعد مضادا قويا للاكسدة ويساعد في حماية الخلايا من الضرر كما يساهم في تعزيز الدفاعات الطبيعية للجسم والحفاظ على نشاطها.

حماية الخلايا من التلف

تعزيز صحة البشرة

دعم جهاز المناعة

تعزيز صحة العظام

غالبا ما يكون حليب اللوز مدعما بالكالسيوم وفيتامين د مما يعزز قوة العظام ويقلل خطر هشاشتها ويساعد على الوقاية من الكسور على المدى الطويل.

زيادة كثافة العظام

الوقاية من هشاشة العظام

تعزيز صحة الجهاز الهيكلي

تنظيم مستوى السكر في الدم

يحتوي حليب اللوز على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات مما يساعد على الحفاظ على مستوى السكر في الدم مستقرا ويعد خيارا ممتازا لمرضى السكر ولمن يسعون لتجنب الارتفاع المفاجئ للسكر.

دعم توازن السكر في الدم

منع ارتفاع السكر المفاجئ

خيارات صحية لمرضى السكر

إن شرب حليب اللوز يوميا يساهم في دعم الصحة العامة بطرق متعددة من تعزيز صحة القلب والعظام إلى تحسين الهضم والسيطرة على الوزن واختيار الأنواع المدعمة يزيد من الفوائد الغذائية للجسم ويجعل هذا المشروب خيارا يوميا صحيا.